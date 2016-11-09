Ольга Подчуфарова: Главное – пройти сезон без срывов

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова прокомментировал контрольный сбор в Тюмени в преддверии нового сезона.

- Рады, что вышли на снег. Настроение царит рабочее. Задачи – полноценно провести тюменский сбор. Много времени сейчас уделяем работе с оружием именно на снегу. В этом компоненте много нюансов. Цели на сезон? Не люблю об этом распространяться. Для меня главная задача – не какие-то результаты, а пройти сезон стабильно. Без срывов, которые меня преследовали последние годы. Важно найти путь, который позволит держать стабильное состояние организма по ходу сезона, - цитирует Подчуфарову «Тюменская Арена».

Напомним, первый этап Кубка мира пройдет с 25 ноября по 4 декабря в Эстерсунде (Швеция). Сейчас женская сборная России по биатлону находится в Тюмени. В «Жемчужине Сибири» спортсменки проведут две контрольные тренировки, которые помогут тренерскому штабу определить состав на первые этапы Кубка мира.

