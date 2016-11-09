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Сергей Ковалев: Все хотят увидеть, как мне надерут задницу, но я люблю расстраивать своих ненавистников

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев заявил, что планирует расстроить своих ненавистников в ближайшем поединке.

«Всем в мире хочется увидеть, как мне надерут задницу. У меня огромное количество ненавистников, которые желают мне поражения. Но должен сказать, что это лишь мотивирует меня. Очень люблю расстраивать таких людей», – цитирует Ковалева BoxingScene.

Напомним, 19 ноября в Лас-Вегасе россиянин проведет защиту титулов с представителем США Андре Уордом.

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