Олег Кузьмин: Планирую остаться в Казани и тренировать «Рубин»

Защитник «Рубина» Олег Кузьмин рассказал, что в будущем хотел бы тренировать казанский клуб.

- Планирую остаться в Казани и тренировать «Рубин».

- Стремится ли ваша команда к выходу на мировой уровень и какие меры вы принимаете для этого?

- Конечно, стремится. Любой спортсмен, любая команда пытается как можно больше выиграть, участвовать в самых престижных турнирах. В том числе «Рубин».

- Считаете ли вы «Рубин» сильной командой?

- Конечно, считаем. Последние игры показывают, что у нас прекрасный коллектив, - цитирует Кузьмина официальный сайт «Рубина».

Напомним, что «Рубин» после 13 туров занимает восьмое место в чемпионате России, в активе казанцев 18 очков. 35-летний Кузьмин выступает за «Рубин» с 2010 года, защитник провел за клуб 141 матч и забил четыре мяча.