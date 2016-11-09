Валерий Каменский: Анисимов всегда отдается работе на 100%

Олимпийский чемпион Валерий Каменский отметил самоотдачу и трудолюбие российского форварда «Чикаго» Артема Анисимова.

- Я знаю Артема как профессионала с большой буквы. Он всегда стремится быть лучшим, поэтому отдается своей работе на все 100%. Для меня его высокая результативность не стала откровением, это закономерность. Он играет в одной из лучших команд НХЛ, с высококлассными партнерами, борется за каждую шайбу. Я думаю, что он способен стать одним из лидеров сборной России. Те результаты, которые он сейчас показывает, двигают его вперед. Он готов играть на все 100% как в четвертом, так и в первом звене. Он разноплановый хоккеист, таких игроков очень мало. Особенно центральных форвардов, - рассказал Каменский.

Артем Анисимов набрал 17 очков (8+9) в 13 проведенных матчах регулярного чемпионата НХЛ-2016/17. Он занимает вторую строчку в списке лучших бомбардиров лиги текущего сезона.







