Кирсан Илюмжинов: Трамп сломал американскую бюрократическую машину

Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» о феномене Дональда Трампа и причинах его победы на выборах президента США.

- Победа Трампа стала большой неожиданностью для всего мира. А для вас?

- Для меня это был ожидаемый результат. Две недели назад, когда я давал интервью радио из Филадельфии, на вопрос, кто победит на выборах президента США Хиллари Клинтон или Дональд Трамп, я обосновал свой прогноз на победу Трампа.

- Обоснуйте и для нас, пожалуйста…

- Трамп победил истеблишмент Республиканской партии не благодаря, а вопреки – он смог сломать эту машину. А Клинтон как раз и является воплощением этого военно-бюрократического клана. А Трамп – выразитель мнения народа, о таких в советское время говорила на кухнях страна. Трапм олицетворяет в лице народа ветер перемен. А когда идет ветер перемен, человека, помеченного богом, не смогут остановить никакие кланы, никакие деньги.

Я внимательно следил за предвыборной компанией, читал американские СМИ, смотрел американское телеканалы, все были настроены против Трампа. Но он все это смел, потому что американское общество находится в той стадии, когда перемены назрели, - сказал Илюмжинов.