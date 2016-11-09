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Кирсан Илюмжинов: Трамп сломал американскую бюрократическую машину

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» о феномене Дональда Трампа и причинах его победы на выборах президента США.

- Победа Трампа стала большой неожиданностью для всего мира. А для вас?
- Для меня это был ожидаемый результат. Две недели назад, когда я давал интервью радио из Филадельфии, на вопрос, кто победит на выборах президента США Хиллари Клинтон или Дональд Трамп, я обосновал свой прогноз на победу Трампа.

- Обоснуйте и для нас, пожалуйста…
- Трамп победил истеблишмент Республиканской партии не благодаря, а вопреки – он смог сломать эту машину. А Клинтон как раз и является воплощением этого военно-бюрократического клана. А Трамп – выразитель мнения народа,  о таких в советское время говорила на кухнях страна. Трапм олицетворяет в лице народа ветер перемен. А когда идет ветер перемен, человека, помеченного богом, не смогут остановить никакие кланы, никакие деньги.

Я внимательно следил за предвыборной компанией, читал американские СМИ, смотрел американское телеканалы, все были настроены против Трампа. Но он все это смел, потому что американское общество находится в той стадии, когда перемены назрели, - сказал Илюмжинов.

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