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Вадим Финкельштейн: Трамп – приятный мужик. Он одним из первых увидел задатки для развития ММА

Источник:  «Московский комсомолец»Комментарии

Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн поделился воспоминаниями о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом. 

«Трамп – довольно-таки приятный мужик! Он оставил очень хорошие впечатления. Как-то Трамп давал интервью об M-1, обо мне, добрые слова говорил. Заявлял, что MMA – это спорт будущего, было это в 2008-2009 году. Подшучивал над Федей, какой он здоровый и сильный. А так, в целом, к организации турниров он имел косвенное отношение: больше партнером промоушена был.

Ему нравятся MMA и бокс. Он приходил на турниры и он одним из первых увидел в этом спорте задатки для развития.

Общались ли они с Федором? Ну, как общались? Федя же не знает английского. Поэтому только через переводчика и когда были у него в офисе», – рассказал Финкельштейн.

Напомним, 70-летний бизнесмен Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, обошел на выборах президента США Хиллари Клинтон. Он вступит в должность через три месяца.

Тяжеловес Федор Емельяненко одержал 36 побед в смешанных единоборствах и потерпел 4 поражения. Ожидается, что следующий бой «Последнего императора» состоится в 2017 году под эгидой промоушена Bellator.

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