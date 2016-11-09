Лукас «Steel» Лопес присоединился к команде Immortals по CS:GO

Лукас «Steel» Лопес присоединился к составу команды Immortals по Counter-Strike: Global Offensive.



Лопес заменит Вилтона «zews» Прадо, который планирует вернуться к тренерской деятельности.



«Я очень рад играть за Immortals. У меня был ужасный 2015 год, когда я играл с LG (в настоящее время SK), но в 2016 году я тренировался нон-стоп. Вы можете рассчитывать на меня с абсурдным уровнем мотивации, который позволит Immortals стать номером 1», – прокомментировал переход Лукас.



В первых матчах в обновленном составе коллектив Immortals проиграл команде Muffin Lightning и победил пятерку из Splyce.



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