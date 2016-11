Джадд Трамп: Бросаю снукер ради Белого дома, спасибо за поддержку

Один из сильнейших игроков в снукер британец Джадд Трамп оригинально прокомментировал победу своего однофамильца на президентских выборах в США.

«Бросаю снукер ради Белого дома. Спасибо всем за поддержку», - написал 27-летний Джадд в своем твиттере.

Giving up snooker to take up a role in the White House! Thanks for the support.