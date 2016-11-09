Джадд Трамп: Бросаю снукер ради Белого дома, спасибо за поддержку

Джадд Трамп

Один из сильнейших игроков в снукер британец Джадд Трамп оригинально прокомментировал победу своего однофамильца на президентских выборах в США.

«Бросаю снукер ради Белого дома. Спасибо всем за поддержку», - написал 27-летний Джадд в своем твиттере.

Giving up snooker to take up a role in the White House! Thanks for the support. — Judd trump (@judd147t) 9 ноября 2016 г.

Напомним, 70-летний бизнесмен Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, обошел на выборах президента США Хиллари Клинтон. Он вступит в должность через три месяца.

Джадд Трамп за карьеру выиграл 15 крупных международных турниров по снукеру, заработав 1,7 миллиона фунтов стерлингов. В данный момент он занимает третью строчку в мировом рейтинге. В 2011 году Джадд дошел до финала чемпионата мира.



