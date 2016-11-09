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Кирсан Илюмжинов: Пригласил Трампа сделать первый ход в матче Карлсен – Карякин

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Выпускник МГИМО, президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов в интервью «Советскому спорту» о победе Дональда Трампа на выборах президента США.

– Вопрос, за кого вы были на этих выборах, очевиден?
– Да, я был за Трампа. Я общался с его штабом еще полгода назад, объяснял, в чем суть программы ФИДЕ «Шахматы в школу». Еще летом я пригласил Трампа на открытие матча на первенство мира, а сегодня рано утром, когда еще не были опубликованы окончательные результаты выборов, направил от имени ФИДЕ поздравительную телеграмму и пригласил его в пятницу сделать первый ход в первой партии матча Магнус Карлсен – Сергей Карякин (матч на первенство мира стартует 11 ноября в Нью-Йорке. – Прим. ред.). Ранее я отправил пригласительные телеграммы на матч Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

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