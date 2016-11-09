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Анюков признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Защитник Александр Анюков признан болельщиками лучшим футболистом «Зенита» по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

В октябре 34-летний футболист принял участие в пяти матчах, в которых сине-бело-голубые одержали четыре победы. В общей сложности защитник провел в составе сине-бело-голубых 378 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.

Второе место в рейтинге месяца занял Жулиано, третье — Аксель Витсель. Анюков признается лучшим игроком месяца в составе «Зенита» второй раз за три сезона.  Ранее защитник признавался лучшим игроком месяца по итогам ноября 2014 года. 

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