Анюков признан лучшим футболистом «Зенита» в октябре

Защитник Александр Анюков признан болельщиками лучшим футболистом «Зенита» по итогам октября, сообщает официальный сайт клуба.

В октябре 34-летний футболист принял участие в пяти матчах, в которых сине-бело-голубые одержали четыре победы. В общей сложности защитник провел в составе сине-бело-голубых 378 матчей, в которых забил 12 голов и сделал 26 результативных передач.

Второе место в рейтинге месяца занял Жулиано, третье — Аксель Витсель. Анюков признается лучшим игроком месяца в составе «Зенита» второй раз за три сезона. Ранее защитник признавался лучшим игроком месяца по итогам ноября 2014 года.