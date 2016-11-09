Александр Усик в декабре сразится с Тхабисо Мчуну

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Паркер и Руис сразятся за вакантный титул WBO в тяжелом весе Вакантный чемпионский пояс в тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации разыграют новозеландец Джозеф Маркер и мексиканец Энди Руис.

Александр Усик: Я не собираюсь переезжать из Крыма в Киев Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBO украинец Александр Усик не собирается переезжать из родного Симферополя.

Фьюри отказался от чемпионских титулов WBO и WBA Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри добровольно отказался от своих титулов чемпиона мира по версиям WBO и WBA, чтобы сконцентрироваться на лечении и восстановлении.

WBO лишит Фьюри титула чемпиона, если за 10 дней не получит от него объяснений Всемирная боксерская организация (WBO) лишит британца Тайсона Фьюри титула чемпиона в весовой категории свыше 91 килограмма, если в течение десяти дней не получит от него объяснений, сообщает BBC.

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Тренер Усика: Александр мал для супертяжа? Ничего подобного! Он побьёт всех этих здоровяков! Джеймс Али Башир, тренер чемпиона мира WBO в первом тяжёлом весе Александра Усика, рассказал о целях своего подопечного.

Тренер Джеймс Али Башир: Усик побьет и Лебедева, и Гассиева Тренер нового чемпиона мира WBO в первом тяжелом весе Александра Усика Джеймс Али Башир верит в то, что ему подопечному по силам объединить титулы.

Промоутеры Усика допускают возможность проведения боя в России Руководитель компании K2 Promotions Александр Красюк, представляющий интересы чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версии WBO Александра Усика, рассказал о планах украинского спортсмена.

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Тренер Федор Лапин: Лебедеву пришлось бы нелегко с Усиком, украинец был бы фаворитом этого боя Российский тренер польских «крузеров» Кшиштофа Влодарчика и Кшиштофа Гловацки Федор Лапин оценил шансы Александра Усика и Дениса Лебедева в возможном очном поединке.

Кшиштоф Гловацки: У меня не хватало сил, я не успевал за ногами Усика Польский боксер первого тяжелого веса Кшиштоф Гловацки поделился впечатлениями после поединка за титул чемпиона мира по версии WBO c украинцем Александром Усиком. Напомним, что Кшиштоф уступил по очкам единогласным решением судей.

Тренер Усика: Александр победил в одну калитку Тренер украинского боксера первого тяжелого веса Александра Усика Сергей Ватаманюк поделился впечатлениями после боя своего подопечного с поляком Кшиштофом Гловацки. Напомним, что Александр победил по очкам единогласным решением судей.

Александр Усик: Готов выйти на ринг с победителем боя Лебедев – Гассиев Украинский боксер первого тяжелого веса, чемпион мира по версии WBO Александр Усик поделился впечатлениями после боя против поляка Кшиштофа Гловацки. Он также отметил, что готов встретиться на ринге с победителем боя между россиянами Денисом Лебедевым и Муратом Гассиевым.

Усик выбил десятку. У российских тяжеловесов - новый серьезный конкурент 29-летний украинский тяжеловес Александр Усик стал чемпионом мира уже в десятом профессиональном бою, победив в Гданьске Кшиштофа Гловацки.

Усик победил Гловацки судейским решением Украинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик победил поляка Кшиштофа Гловацки в бою за титул чемпиона мира по версии WBO.