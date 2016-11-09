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Александр Усик в декабре сразится с Тхабисо Мчуну

Источник:  ТАССКомментарии

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик проведет следующий бой 17 декабря с южноафриканцем Тхабисо Мчуну.

- Мчуну подписал контракт на бой, - заявил руководитель промоутерской компании «К2» Александр Красюк агентству ТАСС.

Ранее словенский боксер Дамир Бельйо отказался от запланированного ранее поединка с Усиком из-за плохой спортивной формы.

18 сентября олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Усик отобрал чемпионский пояс WBO у поляка Кшиштофа Гловацки, победив его в Гданьске единогласным решением судей.

Тхабисо Мчуну на профессиональном ринге одержал 17 побед (11 - досрочно) и потерпел 2 поражения.


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