Кирсан Илюмжинов: Жду американскую визу и надеюсь, решение будет положительным

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал в интервью «Советскому спорту» о ситуации с получением американской визы.

– Какова ситуация с вашей американской визой?

– Жду и надеюсь, что решение будет положительным (власти США включили Илюмжинова в санкционный список из-за связей с руководством Сирии. А в августе этого года ему отказали во въезде в США. – Прим. ред.). Выборы прошли, скоро в Госдепе проснуться и, надеюсь, примут положительное решение по моей визе.

– Если визу дадут завтра, успеете к началу матча, который стартует в пятницу?

– Успею, есть рейс через Лондон.