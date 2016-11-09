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Кирсан Илюмжинов: Жду американскую визу и надеюсь, решение будет положительным

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов рассказал в интервью «Советскому спорту» о ситуации с получением американской визы.

– Какова ситуация с вашей американской визой?
– Жду и надеюсь, что решение будет положительным (власти США включили Илюмжинова в санкционный список из-за связей с руководством Сирии. А в августе этого года ему отказали во въезде в США. – Прим. ред.). Выборы прошли, скоро в Госдепе проснуться и, надеюсь, примут положительное решение по моей визе.

– Если визу дадут завтра, успеете к началу матча, который стартует в пятницу?
– Успею, есть рейс через Лондон.

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