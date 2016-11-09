Агент: У Осабутея на руках контракт с «Копенгагеном», но «Спартак» есть «Спартак»

Футбольный агент Олег Шигаев, который организовал просмотр в «Спартаке» 18-летнему форварда из Ганы Джонатана Осабутей, сообщил, что футболист готов перейти в московский клуб, несмотря на контракт с «Копенгагеном».

- От таких предложений, как правило, не отказываются, даже имея при этом на руках контракт от «Копенгагена». Датчане даже приехали в Гану за ним. У них очень развита селекция и менеджмент. Но сами знаете, что такое «Спартак» и что такое «Копенгаген». При всем уважении, «Спартак» – это заслуги, «Спартак» - это имя. Хоть и пример Дэниэла Амарти, перешедшего зимой от датчан в «Лестер», перед глазами, но тем не менее. Маджид Уорис тоже в «Спартаке» играл, так что Джонатану есть у кого проконсультироваться!, - цитирует Шигаева «Чемпионат».

18-летний Осабутей играет за молодежную сборную Ганы. Сейчас форвард выступает за ганский клуб «Тема Юс».