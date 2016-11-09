Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик0 : 1Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Константин Цзю: Желаю Поветкину хорошего боя и заработать денег

Источник:  НСНКомментарии

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю пожелал удачи Александру Поветкину в предстоящем поединке с канадцем Бермейном Стиверном.

- Хорошего боя, а также заработать денег. Федерация получает определенный гонорар за этот бой. Есть один, действующий чемпион, так что Поветкина сделали временным. После этого обязательна защита спортсмена на временного чемпиона. Это происходит, если, например, чемпион долгое время не может по объективным причинам выступать. Его делают в этот момент временным чемпионом, - цитирует Цзю Национальная служба новостей.

8 ноября Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.

На кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе.

Обладателем главного пояса Всемирного боксерского совета остается американец Деонтей Уайлдер, который не сможет боксировать до 2017 года из-за того, что в последнем поединке с соотечественником Крисом Арреолой порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Андрей Рябинский: Поветкин и Стиверн разделят гонорарный фонд 50 на 50Глава компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал распределение гонорарного фонда между Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Бой Поветкин — Стиверн состоится 17 декабря в РоссииВсемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.Александр Поветкин стал соучредителем новой промоутерской компанииЭкс-чемпион мира в тяжелом весе россиянин Александр Поветкин и боец ММА Сергей Харитонов основали промоутерскую компанию, получившую название «Корпорация чемпионов».Андрей Рябинский: За право провести поединок Поветкин - Стиверн я заплатил более 3 миллионов долларовГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о том, как шли переговоры об организации поединка в тяжелом весе Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Президент WBC: Могу сказать о Поветкине только хорошее, он понимает свою ответственностьПрезидент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман рассказал о ситуации с российским тяжеловесом Александром Поветкиным.WBC поддержит проведение объединительного боя Трояновский - КроуфордВсемирный боксерский совет поддерживает идею проведения объединительного боя между чемпионом мира по версии IBF в первом полусреднем весе россиянином Эдуардом Трояновским и обладателем поясов WBC и WBO американцем Теренсом Кроуфордом.Война за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой боксВойна за цыганское наследство. Как решение Фьюри изменит мировой бокс«Советский спорт» разбирается в хитросплетениях раскладов тяжелого веса после добровольно-принудительной «отставки» Тайсона Фьюри.Андрей Рябинский: Срыв боя Поветкин – Стиверн? Все возможно, к сожалениюГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что бой за звание временного чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может быть сорван.Бой Поветкин - Стиверн состоится 17 декабря в Москве или ЕкатеринбургеГлава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрей Рябинский назвал предположительную дату и место проведения поединка Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Поветкин сохранил лидерство в рейтинге WBCКак сообщает официальный сайт WBC, россиянин Александр Поветкин по-прежнему лидирует в рейтинге Всемирного боксерского совета в весовой категории свыше 90,71 кг.VADA проведет допинг-тестирование на бое Поветкин – СтивернРуководитель промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский сообщил, что Ассоциация по добровольному тестированию на допинг (VADA) проведет тестирование в рамках поединка между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном.Бой Поветкин – Стиверн может состояться 3 декабря в один вечер с поединком Лебедев – ГассиевБой между российским тяжеловесом Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может состояться 3 декабря в Москве.Андрей Рябинский: Выиграл торги на поединок Поветкин – Стиверн, бой будет в РоссииГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский выиграл промоутерские торги на проведение боя между российским супертяжеловесом Александром Поветкиным и канадcким боксером Бермейном Стиверном, бой состоится в декабре в России.Бермейн Стиверн: Поветкин чуть лучше Арреолы. Пока его проверяют на допинг - я готов дратьсяЭкс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC канадец Бермейн Стиверн охарактеризовал своего будущего соперника Александра Поветкина.Поветкин начал подготовку к бою со СтиверномБывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин начал подготовку к бою с Бермэйном Стиверном из Гаити.Александр Поветкин: В детстве мне нравились Тайсон и ХолифилдРоссийский тяжеловес Александр Поветкин рассказал, кто из боксеров ему нравился в детстве.Александр Поветкин: Мне проще драться в Америке, когда весь зал поддерживает своего бойца и болеет против меняБывший чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин заявил, что место проведения поединка никак не повлияет на его психологическое состояние в бою с Бермэйном Стиверном из Гаити.Андрей Рябинский: Время на завершение переговоров по бою Поветкин - Стиверн продлено до 30 сентябряГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский прокомментировал ситуацию вокруг переговоров по организации боя Александр Поветкин - Бермейн Стиверн.Бой Поветкин - Стиверн будет выставлен на торгиКоманды российского тяжеловеса Александра Поветкина и канадца Бермейна Стиверна не смогли договориться об условиях проведения поединка.Александр Поветкин: Хочу еще раз встретиться с Кличко. На этот раз я с ним справлюсьРоссийский тяжеловес Александр Поветкин поделился своим мнением по поводу возможного реванша с Владимиром Кличко.

Бермейн Стиверн
Бермейн Стивернвсе новости
Александр Поветкин
Александр Поветкинвсе новости
WBC
WBC

Cпецпредложение