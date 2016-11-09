Константин Цзю: Желаю Поветкину хорошего боя и заработать денег

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Константин Цзю пожелал удачи Александру Поветкину в предстоящем поединке с канадцем Бермейном Стиверном.

- Хорошего боя, а также заработать денег. Федерация получает определенный гонорар за этот бой. Есть один, действующий чемпион, так что Поветкина сделали временным. После этого обязательна защита спортсмена на временного чемпиона. Это происходит, если, например, чемпион долгое время не может по объективным причинам выступать. Его делают в этот момент временным чемпионом, - цитирует Цзю Национальная служба новостей.

8 ноября Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил, что бой между россиянином Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном состоится 17 декабря в России.

На кону в бою Поветкин - Стиверн будет стоять временный чемпионский титул WBC в тяжелом весе.

Обладателем главного пояса Всемирного боксерского совета остается американец Деонтей Уайлдер, который не сможет боксировать до 2017 года из-за того, что в последнем поединке с соотечественником Крисом Арреолой порвал бицепс правой руки, после чего перенес две операции.