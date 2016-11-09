Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Нефтехимик0 : 1Динамо
Футбол  Кубань- : -Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Тюмень- : -Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Терехин: Задачу по выходу в премьер-лигу «Динамо» решит однозначно, а потом будет играть там со скромным бюджетом

Источник:  «Евро-футбол.ру»Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин рассказал, что думает о финансовом кризисе бело-голубых.

- Ну, а что тут думать? Это руководители пусть думают, которые устроили в «Динамо» такую яму и сейчас спокойно работают дальше в Туле. Исчезнуть «Динамо» никак не может, никогда в жизни. Я думаю, новые руководители разрулят ситуацию в клубе. Задачу по выходу в премьер-лигу «Динамо» решит однозначно, а потом будет играть там со скромным бюджетом – ну, и ничего страшного. Вон «Амкар» играет со скромным бюджетом? Играет. «Терек» играет? Играет. Будет бюджет – и ковыряйтесь, возьмите тренера нормального, который может в этой ситуации работать. В «Динамо» никогда особо денег больших-то и не было, и в мою бытность игроком этого клуба тоже: средние зарплаты, премиальные трехкопеечные, и ничего – играли все, хорошо было. А как в 2013-2015 годах в «Динамо» появились большие деньги – так стало хуже: сразу появился риск того, что команда может закончить свое выступление. Это самое страшное, - цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Игорь Семшов заявил, что «исчезновение «Динамо» невозможно». «Динамо» в текущем сезоне лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 44 очка.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов». Бубнов в эфире «100% футбола»«Спартак» будет играть в Лиге чемпионов». Бубнов в эфире «100% футбола»Футбольный эксперт Александр Бубнов в эфире «Спорт FM» обсудил все главные события минувшего 13-го тура чемпионата России.Павел Погребняк: В «Динамо» отличная атмосфераНападающий «Динамо» Павел Погребняк рассказал об атмосфере внутри клуба.Игорь Семшов: Исчезновение «Динамо» невозможноБывший полузащитник «Динамо» Игорь Семшов высказал свое мнение по поводу будущего московского клуба.«Кубань» – «Спартак-2». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура первенства ФНЛ между «Кубанью» и «Спартаком-2».«Тюмень» – «Зенит-2». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 21-го тура первенства ФНЛ между «Тюменью» и «Зенитом-2».ФНЛ. 21-й тур. «Мордовия» – «Тосно», «Кубань» – «Спартак-2» и другие матчиРезультаты матчей 21-го тура первенства ФНЛ.Виталий Мутко: «Динамо» нельзя терять, но их экономика и организация мне совершенно непонятныПрезидент РФС Виталий Мутко поделился своим мнением о ситуации в московском «Динамо». Ранее сообщалось, что существование клуба находится под угрозой.Валерий Фролов: Перед «Шинником» не стоит задачи попасть в РФПЛГенеральный директор ярославского «Шинника» Валерий Фролов рассказал о задачах клуба на текущий сезон.Алексей Ребко: Добрались до Воронежа. Завтра посмотрим на поле, кто устал, а кто – не оченьПолузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что команда добралась до Воронежа, где завтра пройдет матч ФНЛ с «Факелом».Евгений Муравьев: «Динамо» нужно не меньше 2-3 лет, чтобы стать лидером российского футболаГенеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев высказался о перспективах клуба.Игрок «Луча-Энергии»: Мы прилетели в Москву, а до вокзала нам сказали добираться своим ходомИгрок «Луча-Энергии» на условиях анонимности рассказал о том, как команда добирается до Воронежа, где в среду сыграет с «Факелом» в матче 21-го тура ФНЛ.Андрей Тихонов: Матч «Спартака» и «Томи»? Это было испытаниеАндрей Тихонов: Матч «Спартака» и «Томи»? Это было испытаниеАндрей Тихонов, главный тренер «Енисея», который борется за выход в премьер-лигу, дал интервью «Советскому спорту».Василий Титов: «Динамо» на краю гибели? Это истерические вопли, которые бессмысленно комментироватьЧлен совета директоров московского «Динамо», первый заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Василий Титов заявил, что публикация о том, что его клубу грозит гибель является истерическими воплями.«Луч-Энергия» добирается в Воронеж самолетом, электричкой, метро и поездомИгроки и тренеры «Луча-Энергии» добираются на матч с «Факелом» в Воронеж, в том числе, общественным транспортом.Игрокам «Луча-Энергии» предложено добираться в Воронеж на игру с «Факелом» за свой счетРуководство «Луча-Энергии» предложило футболистам команды самим оплатить выезд в Воронеж на матч 21-го тура первенства ФНЛ.Михаил Гершкович: Для «Динамо» престижен вызов Панченко в сборнуюПредседатель Объединения отечественных тренеров по футболу (ООТФ) Михаил Гершкович считает, что московскому «Динамо» не стоит беспокоиться о том, что нападающий Кирилл Панченко пропустит матчи ФНЛ из-за вызова в сборную России.Андрей Тихонов: Нашего игрока бьют локтем в горло. Будем подавать жалобуГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов заявил, что клуб будет подавать жалобу на судейство матча с «Динамо» (2:2).Зуев, Палиенко и Сухарев вошли в символическую сборную тура ФНЛЗащитник «Зенита-2» Илья Зуев и футболисты «Тосно» Сергей Сухарев и Максим Палиенко попали в символическую сборную 20-го тура ФНЛ по версии лиги.Валерий Масалитин: Зачем ЦСКА отдал в аренду Чернова и Панченко?Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин выразил недоумение трансферной политикой армейского клуба, который отдал в аренду защитника Никиту Чернова и нападающего Кирилла Панченко.Специальная комиссия рассмотрит судейство в матче «Динамо» и «Енисея»Глава департамента судейства и инспектирования заявил, что контрольно-квалификационная комиссия рассмотрит судейство арбитра Алексея Сухого в матче ФНЛ «Динамо» – «Енисей» (2:2).

Динамо
Динамокалендарьстатистика
Олег Терёхин
Олег Терёхинвсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение