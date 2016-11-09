Олег Терехин: Задачу по выходу в премьер-лигу «Динамо» решит однозначно, а потом будет играть там со скромным бюджетом

Бывший нападающий московского «Динамо» Олег Терехин рассказал, что думает о финансовом кризисе бело-голубых.

- Ну, а что тут думать? Это руководители пусть думают, которые устроили в «Динамо» такую яму и сейчас спокойно работают дальше в Туле. Исчезнуть «Динамо» никак не может, никогда в жизни. Я думаю, новые руководители разрулят ситуацию в клубе. Задачу по выходу в премьер-лигу «Динамо» решит однозначно, а потом будет играть там со скромным бюджетом – ну, и ничего страшного. Вон «Амкар» играет со скромным бюджетом? Играет. «Терек» играет? Играет. Будет бюджет – и ковыряйтесь, возьмите тренера нормального, который может в этой ситуации работать. В «Динамо» никогда особо денег больших-то и не было, и в мою бытность игроком этого клуба тоже: средние зарплаты, премиальные трехкопеечные, и ничего – играли все, хорошо было. А как в 2013-2015 годах в «Динамо» появились большие деньги – так стало хуже: сразу появился риск того, что команда может закончить свое выступление. Это самое страшное, - цитирует Терехина «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что Игорь Семшов заявил, что «исчезновение «Динамо» невозможно». «Динамо» в текущем сезоне лидирует в первенстве ФНЛ, в активе команды 44 очка.