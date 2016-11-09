Ибрагимович недоволен тренировками Моуринью
Форвард «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович недоволен работой наставника команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание The Times.
Согласно информации источника, 34-летний форвард считает, что тренировочный процесс, который предлагает португальский специалист, не идет на пользу игрокам. Речь идет о работе с мячом, которой Моуринью уделяет много времени. Нападающий считает, что следует сделать ставку на аэробную работу, которой недостает команде.
Отметим, что Ибрагимович пополнил ряды «красных дьяволов» по инициативе Моуринью минувшим летом.
Ранее сообщалось, что главный тренер «МЮ» недоволен работой медицинского штаба «МЮ».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически