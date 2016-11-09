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Переход Азмуна в «Ливерпуль» будет зависеть от роли, которую ему предложат в команде

Источник:  ESPNКомментарии

ESPN сообщает подробности о готовящемся переходе нападающего «Ростова» Сердара Азмуна в «Ливерпуль». 

Ссылаясь на свои источники, портал утверждает, что Азмун даст согласие на переход в английский клуб, только если ему пообещают достаточное количество игрового времени. 

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп обеспокоен травмой Данни Ингза и будущим отъездом Садио Мане на Кубок Африки в январе. В связи с этим он хотел бы видеть в команде еще одного нападающего. Азмун привлек внимание нового спортивного директора клуба Майкла Эдвардса, который и подсказал Клоппу такой вариант.

Эдвардс является главой отдела в структуре «красных», отвечающего за поиск новых игроков. «Ливерпуль» хотел бы подписать Азмуна уже в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне 21-летний Сердар Азмун провел 19 матчей за «Ростов» и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

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