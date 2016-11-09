Сидни Кросби: Макдэвиду не нужно много пространства на льду

При скорости, которой обладает Макдэвид, ему не нужно много времени и пространство на льду. Если ты катишься параллельно с ним - у тебя проблемы. Необходимо постоянно быть на шаг впереди него.

Прекрасно, что дела у молодых ребят идут так хорошо. Матчи становятся веселее, а их игра привлекает болельщиков на трибуны. За этими ребятами интересно наблюдать. С ними постоянно приходится конкурировать, и это здорово, - цитирует капитана «Питтсбурга» NHL.com

Напомним, что сегодня ночью «Пингвинз» переиграли «нефтяников» со счетом 4:3, а Коннор Макдэвид сделал три голевых передачи.