ДГТУ закрывает ноль в графе «победы»

Завершились очередные матчи второго игрового дня НСФЛ в Махачкале.

Саратовский СГУ продолжает выступать успешно на Юге России. После победы в стартовом матче над крымчанами, была повержена команда московского РЭУ со счетом 2:1.

Иван Яненко быстро открыл счет. Уже не пятой минуте он неотразимо пробил из-за пределов штрафной точно в «девятку». Во втором тайме москвичи счет сравняли усилиями Александра Сулейманова, но вскоре саратовцы здорово использовали стандарт: навес с углового Михитара Захаряна четко замкнул Валерий Колбасов.

Во втором матче первую победу в сезоне одержали дебютанты и хозяева текущего этапа – команда махачкалинского ДГТУ. Единственный мяч во втором тайме в ворота КФУ провел Гаджи Халифаев.

Завтра состоятся заключительные два матча этапа в Махачкале. Саратовский СГУ и махачкалинский ДГТУ определят победителя в этом мини-турнире, причем в этом противостоянии саратовскую команду устроит и ничья.

Матч РЭУ - СГУ - 1:2 (0:1) Голы Яненко 5 (0:1). Сулейманов 60 (1:1). Колбасов 70 (1:2). Место и дата 09 ноября 10:00, Политехник, Онлайн-трансляция