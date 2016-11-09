Концерн «Калашников» получил права на бренды «АК-47» и «АК-74» в компьютерных играх

АО Концерн «Калашников» зарегистрировало товарные знаки «АК-47» и «АК-74» по новым классам — теперь производители видеоигр обязаны заключать лицензионные соглашения с компанией за использование названия этого оружия в играх, сообщает газета «Известия».



«Эксперты считают, что Концерн будет обращаться к производителям видеоигр, предлагая заключить договор и оплатить использование оружия в играх. Это могут быть как российские разработчики игр, так и иностранные, распространяющие свои игры на территории России.

В «Концерне «Калашников» заметили, что внимание общественности приковано к игровой индустрии и киберспорту, где сейчас крутятся огромные деньги, и решили получить свой кусочек. Количество шутеров, где присутствует АК-47, исчисляется сотнями, значит, потенциальный доход компании от передачи прав на использование товарного знака составляет миллионы долларов. Но в целом в играх товарные знаки являются сюжетной составляющей, частью истории, как в книгах или фильмах, эта сфера не должна регулироваться законом», — размышляет менеджер по направлению «Игры и киберспорт» соцсети «ВКонтакте» Александр Щепилов.



Потенциальным клиентом «Калашникова» может стать Mail.ru Group с игрой Warface, американский разработчик Valve с популярной игрой Counter-Strike и многие другие производители видеоигр.



Источник