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НБА оштрафовала Пола Джорджа на 15 тысяч долларов за пинок мяча в лицо девушке (видео)

Источник:  ReutersКомментарии

Баскетболист «Индианы» Пол Джордж оштрафован на 15 тысяч долларов за удар мячом одной из болельщиц. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.

Отмечается, что инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллс» (111:94), который состоялся 5 ноября.

Игрок был наказан за нарушение, но остался недоволен решением судей, после чего ударил ногой по мячу, который попал в лицо одной из болельщиц. Также сообщается, что Пол сразу же извинился за свой поступок.


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