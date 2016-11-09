НБА оштрафовала Пола Джорджа на 15 тысяч долларов за пинок мяча в лицо девушке (видео)
Баскетболист «Индианы» Пол Джордж оштрафован на 15 тысяч долларов за удар мячом одной из болельщиц. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на агентство Reuters.
Отмечается, что инцидент произошел в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллс» (111:94), который состоялся 5 ноября.
Игрок был наказан за нарушение, но остался недоволен решением судей, после чего ударил ногой по мячу, который попал в лицо одной из болельщиц. Также сообщается, что Пол сразу же извинился за свой поступок.
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