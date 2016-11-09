Георгий Черданцев: Вернувшись к системе «весна – осень», мы отпугнем зарубежную аудиторию

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев рассказал, почему не стоит возвращаться к прежней системе в футболе «весна – осень».

– Вернувшись к «весне – осени», мы отпугнем зарубежную аудиторию. Люди начнут теряться, не понимая, почему у них в стране идет пятый тур чемпионата, а у нас 20-й. Нельзя менять систему, если мы хотим, чтобы наш чемпионат освещали европейские СМИ. Очень неудобно рассказывать о концовке зарубежного чемпионата, когда у тебя в стране сезон только начался. Не говоря уже о синхронизации трансферных окон с европейским.

Единственный серьезный аргумент в пользу возврата к старой системе – деньги. 99 процентов наших клубов не являются частными и живут за счет государственных средств. А бюджет, как известно, формируется в конце календарного года и выделяется именно на год, а не на футбольный сезон. Поэтому бюджетным клубам с финансовой точки зрения приходится сложно, – цитирует Черданцева «Матч ТВ».

Ранее первый президент РФС Никита Симонян рассказал, что до 2018 года точно останется нынешний формат, потом РФС вернется к обсуждению этого вопроса.

Ничего менять не надо. Константин Клещев – за «осень – весну»



Верните «весну – осень»! «ССФ» о сроках, когда в России можно играть в футбол