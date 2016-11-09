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Патрик Лайне: Хочу повторить успех Селянне

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне поделился своими эмоциями после игры против «Далласа».

- Забивать всегда невероятно приятно. Я горжусь собой и нашей командой. Мне не хочется думать о будущем, но лидировать в споре снайперов лиги потрясающее ощущение.

Надеюсь, что смогу повторить успех Селянне, хотя это будет и сложно сделать. Приятно осознавать, что я в хорошей форме. Я просто хочу играть, делать то, что умею, доказать своим товарищам по команде и тренерскому штабу, что могу быть в команде, - передает слова Лайне NHL.com.

Напомним, что финский форвард Теему Селянне в дебютном сезоне за «Виннипег» забил 76 голов и набрал 132 очка.

Добавим, в игре «Виннипега» против «Далласа» (8:2) Лайне сделал хет-трик.

Матч

Виннипег - Даллас - 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)

Голы:

Шейфли (Элерс), 3:06 (1:0). Лайне (Постма, Чиаро), 8:46 (2:0). Ивз (Клингберг, Шо), 21:30 (2:1). Лайне (Уилер, Шейфли), 26:51 (3:1). Лайне (Шейфли, Элерс), 30:07 (4:1). Данё (Петан, Коннор), 37:09 (5:1). Шейфли (Петан, Лайне), 39:20 (6:1). Сегин (Ивз, Руссель), 42:32 (6:2). Копп (Бурмистров, Майерс), 53:49 (7:2). Лоури (Майерс, Копп), 58:16 (8:2).

Место и дата

09 ноября 04:00, МТС Центр, Онлайн-трансляция

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