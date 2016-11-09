Патрик Лайне: Хочу повторить успех Селянне

Форвард «Виннипега» Патрик Лайне поделился своими эмоциями после игры против «Далласа».

- Забивать всегда невероятно приятно. Я горжусь собой и нашей командой. Мне не хочется думать о будущем, но лидировать в споре снайперов лиги потрясающее ощущение.

Надеюсь, что смогу повторить успех Селянне, хотя это будет и сложно сделать. Приятно осознавать, что я в хорошей форме. Я просто хочу играть, делать то, что умею, доказать своим товарищам по команде и тренерскому штабу, что могу быть в команде, - передает слова Лайне NHL.com.

Напомним, что финский форвард Теему Селянне в дебютном сезоне за «Виннипег» забил 76 голов и набрал 132 очка.

Добавим, в игре «Виннипега» против «Далласа» (8:2) Лайне сделал хет-трик.