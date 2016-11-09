Гол Луценко принес «Динамо» победу над «Нефтехимиком»

Московское «Динамо» на выезде переиграло «Нефтехимик» в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

На 9-й минуте встречи нападающий бело-голубых Евгений Луценко реализовал пенальти. Этот гол оказался единственным в матче.

В концовке встречи нижнекамцы упустили несколько хороших возможностей для того, чтобы сравнять счет. А на 90-й минуте за фол последней надежды с поля был удален голкипер «Нефтехимика» Александр Самохвалов. Примечательно, что у главного тренера команды Рустема Хузина к тому моменту закончились замены и в ворота был вынужден встать полевой игрок Дмитрий Маляка.



Динамовцы упрочили свое лидерство в турнирной таблице ФНЛ (47 очков). 13 ноября подопечные Юрия Калитвинцева сыграют на выезде с калининградской «Балтикой», «Нефтехимик» в тот же день в гостях сразится с «Химками».