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Гол Луценко принес «Динамо» победу над «Нефтехимиком»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Московское «Динамо» на выезде переиграло «Нефтехимик» в матче 21-го тура первенства ФНЛ.

На 9-й минуте встречи нападающий бело-голубых Евгений Луценко реализовал пенальти. Этот гол оказался единственным в матче.

В концовке встречи нижнекамцы упустили несколько хороших возможностей для того, чтобы сравнять счет. А на 90-й минуте за фол последней надежды с поля был удален голкипер «Нефтехимика» Александр Самохвалов. Примечательно, что у главного тренера команды Рустема Хузина к тому моменту закончились замены и в ворота был вынужден встать полевой игрок Дмитрий Маляка.

Динамовцы упрочили свое лидерство в турнирной таблице ФНЛ (47 очков). 13 ноября подопечные Юрия Калитвинцева сыграют на выезде с калининградской «Балтикой», «Нефтехимик» в тот же день в гостях сразится с «Химками».

Матч

Нефтехимик - Динамо - 0:1 (0:1)

Голы

Луценко 9 (0:1 - пен.).

Состав

Нефтехимик: Самохвалов, Кобахидзе, Сурков (Бойчук, 85), Тараканов, Погорельцев, Замалиев, Соболев (Решетников, 74), Духнов (Бабырь, 79), Маляка, Муллин, Кортава (Галиакберов, 40)

Динамо: Шунин, Морозов, Козлов, Темников (Катрич, 68), Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета, Драгун, Ташаев, Луценко

Предупреждения:

Муллин, 61; Замалиев, 83 - Темников, 56; Катрич, 90

Удаления:

Самохвалов, 90 - нет

Судья:

Павел Кукуян (Россия)

Место и дата

09 ноября 14:00, Нефтехимик, Онлайн-трансляция


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