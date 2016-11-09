Вадим Финкельштейн: От Трампа исходит оптимизм и уверенность

Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом.

В 2008-2009 годах Федор Емельяненко проводил бои в США, в частности, в одном из боев его соперником был белорусский боец Андрей Орловский. Одна из фирм Трампа была организатором этого поединка.

- Я, конечно, болел за Трампа. Во-первых, он к России хорошо относится. А во-вторых, сказалось, что мы когда-то с ним общались. И потом, Трамп, как и наш президент, любит смешанные единоборства. Надеюсь, теперь ММА официально признают видом спорта.

- В чем выражалась любовь Трампа к ММА?

- Мы несколько раз с ним встречались на пресс-конференциях, боях. Это было видно, что он любит наш вид спорта.

- Какое ваше личное впечатление от общения с Трампом?

- Очень приятный мужик. Коммерсант, отлично разбирается в бизнесе, в людях. Всегда улыбчивый, приветливый, жизнерадостный. Оптимизм и уверенность от него буквально исходит.