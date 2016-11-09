M-1 Challenge 72. Бенкачи проведет бой против Наумова

18 ноября в рамках турнира M-1 Challenge 72 сразятся молодые, но при этом уже матерые бойцы. Моктар Бенкаси (Франция, 12-6) проверит на прочность Алексея Наумова (Украина, 12-4).

Французу всего 23 года, однако на его счету 19 профессиональных поединков и выступления практически во всех крупнейших европейских MMA-организациях. Спустя год после своего отсуствия на турнирах под эгидой M-1 Global, он вернулся в рейдж на турнире M-1 Challenge 70 и сумел в зрелищном бою нокаутировать российского проспекта Вадима Малыгина . Никому и ни разу не удавалось победить Моктара досрочно, а сам он при этом 11 побед из 12 добыл досрочно. Яркий и заряженный на победу универсал сполна воспользовался новым шансом и проявил себя в России. Теперь он намерен развивать этот успех.

Алексей Наумов будет дебютировать в организации, однако на счету этого 25-летнего бойца звание МСМК по боевому самбо и титулы чемпиона Украины, Европы и мира по этому виду единоборств. Также он является призером чемпионата Украины по вольной борьбе. На профессиональной арене смешанных единоборств Алексей провел 16 поединков и в 12 праздновал победу. Бой против Бенкаси – это новый вызов для Наумова и шанс закрепиться в турнирах M-1 Challenge.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ТУРНИРА

Бой за титул чемпиона M-1 Challenge в полусреднем весе

Мурад «Hunter» Абдулаев (Fighting Eagle), 14-2 - Алексей Кунченко (Клуб Боец и команда Новый Поток), 14-0

(До 70,3 кг), Артем Дамковский (Академия MMA, Республика Беларусь), 21-10 - Алексей «Атаман» Махно (Клуб Единоборств №1 и Industrials Team), 13-4

(До 84 кг), Луиджи «Итальянский Танк» Фиораванти (США), 26-14 - Артем Фролов (Легион, Кузня), 7-0



(До 73 кг), Рубенилтон «Рубиньо» Перейра (Бразилия), 16-3 - Дамир Исмагулов (команда Новый Поток и клуб Боец), 7-2



(До 84 кг), Кристиан «Кличко» Перак (Хорватия), 9-3-1 - Талех «Азербайджанский Терминатор» Наджафзаде (Baku Fighters, Азербайджан), 5-1



(До 77,1 кг), Ивица «Терор» Трушчек (Хорватия), 31-27 - Данила Приказа (Fightspirit), 4-1

(До 65,8 кг). Курбанали Абдусаламов (Fighting Eagle), 6-2 - Тимур Нагибин (Команда Новый Поток и Клуб Боец), 7-2

(До 63 кг), Александр Лунга (Украина), 8-8 - Баир Штепин (Барс), 3-1



(До 61,3 кг), Моктар Бенкаси (Франция), 12-6 - Алексей Наумов (Украина), 12-4

