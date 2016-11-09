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Дмитрий Песков: Илюмжинов не смог отправиться в Нью-Йорк на матч Карлсен – Карякин, ему не дали визу

Источник:  ИнтерфаксКомментарии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не сможет посетить матч Магнус Карлсен - Сергей Карякин из-за наложенных на него санкций.

- К сожалению, Илюмжинов не смог отправиться в Нью-Йорк, потому что ему не дали визу. Илюмжинов вынашивает планы каким-то образом, может быть, посредством «Скайпа», выйти на связь.

Предстоит уникальный матч, в котором с российской стороны участвует самый молодой в мире гроссмейстер, и у него будет очень серьёзный и талантливый противник. Нам, безусловно, очень важно поддержать нашего Сергея Карякина, - цитирует Пескова агентство «Интерфакс».

Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае ничейного исхода будет назначен тай-брейк.

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