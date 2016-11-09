Дмитрий Песков: Илюмжинов не смог отправиться в Нью-Йорк на матч Карлсен – Карякин, ему не дали визу
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов не сможет посетить матч Магнус Карлсен - Сергей Карякин из-за наложенных на него санкций.
- К сожалению, Илюмжинов не смог отправиться в Нью-Йорк, потому что ему не
дали визу. Илюмжинов вынашивает планы каким-то образом, может быть,
посредством «Скайпа», выйти на связь.
Предстоит уникальный матч, в котором с российской стороны участвует самый молодой в мире гроссмейстер, и у него будет очень серьёзный и талантливый противник. Нам, безусловно, очень важно поддержать нашего Сергея Карякина, - цитирует Пескова агентство «Интерфакс».
Матч за мировую шахматную корону между норвежцем Магнусом Карлсеном и
россиянином Сергеем Карякиным пройдет в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.
Соперники сыграют 12 партий с классическим контролем времени. В случае
ничейного исхода будет назначен тай-брейк.