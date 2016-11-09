Владимир Стогниенко: Каррера – очень крутой!

Руководитель группы спорта канала «Россия 24» Владимир Стогниенко в беседе с корреспондентом «Советского спорта» высказал мнение о главном тренере «Спартака» Массимо Каррере.

– Каррера – очень крутой! – сказал Стогниенко. – Испанцы, немцы – это все прекрасно, но итальянцы есть итальянцы. У него богатейшая школа. Он, видимо, давно был готов работать главным тренером, но до поры до времени прятал свои амбиции, слушал, учился. Он неплохой мотиватор. Мне очень нравятся его здравые реакции – хоть и темпераментный, но очень разумный. На историю с судейством в матче «Зенит» – «Спартак» отреагировал спокойно. Но надо смотреть на него дальше.

Мы все помним, что «Спартак» рассматривал кандидатуру Бердыева. Но мы также понимаем – особенность Курбана Бекиевича в том, что он не просто приходит главным тренером, он хочет управлять всем, стать главным менеджером. Леонид Федун на это не пошел, может быть, и прав был.

Полностью интервью со Стогниенко – скоро на сайте «Советского спорта»