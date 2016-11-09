ФХР: Заявления, что Миронов не получил в сборной квалифицированную помощь врачей, не соответствуют действительности

Федерация хоккея России прокомментировала травму защитника московского «Динамо» во время выступлений за сборную России на первом этапе Еврохоккейтура в Финляндии.

«В связи с тем, что в прессе появились заявления относительно травмы защитника сборной России Андрея Миронова, ФХР разъясняет ситуацию: капитан национальной команды на Кубке Карьяла Андрея Миронов провел турнир на высоком уровне, был крайне полезным для сборной, внес весомый вклад в победу на турнире.

Капитан получил повреждение в заключительном матче турнира вследствие удара клюшкой по руке. Ему немедленно была оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь, даны рекомендации по дальнейшему обследованию и лечению.

Заявления о том, что защитник Миронов не получил в национальной команде квалифицированную помощь врачей, не соответствуют действительности. ФХР обращает внимание, что федерация и клубы, выступающие в чемпионатах России, объединены единой целью – развитием отечественного хоккея. В этих условиях необходимо соблюдать как корпоративную этику так и врачебную деонтологию. ФХР всегда открыта для диалога и готова предоставить заинтересованным сторонам всю необходимую информацию», - говориться в сообщении на официальном сайте ФХР.

Напомним, что у Андрея Миронова диагностировано растяжение связок руки, в результате чего он пропустит полторы недели.