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Rizin FF. Определились соперники Филипповича, Карвина и Молдавского в Гран-при в открытом весе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Стала известна окончательная сетка Гран-при Rizin FF в открытом весе. Турнир пройдет в Токио (Япония) в канун Нового года 29 и 31 декабря.

Экс-чемпион UFC в тяжелом весе Шейн Карвин проведет бой в рамках ¼ финала против бойца из Ирана Амира Алиакбари, который в 2010 году стал чемпионом мира по греко-римской борьбе. У иранца три боя в ММА, в которых он одержал досрочные победы.

Бразилец Вандерлей Силва сразится против хорвата Мирко Филипповича, японец Тсуеши Коасака — против эстонца Кайдо Ховельсона, а россиянин Валеннтин Молдавский — против поляка Саймона Байора.

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