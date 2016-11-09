Гендиректора «Волги» дисквалифицировали на три года

КДК РФС на своем заседании принял решение дисквалифицировать на три года генерального директора тверской «Волги» Дмитрия Фоминова за подделку документов.

– Согласно статье 122 дисциплинарного регламента РФС за подделку документов запретить гендиректору футбольного клуба «Волга» (Тверь) Дмитрию Александровичу Фоминову осуществлять любую деятельность,связанную с футболом, на три года. Комитет также принял решение обратиться с в комиссию по лицензированию клубов РФС с просьбой применить санкции к ФК «Волга» за предоставление поддельных документов, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Как объяснил Григорьянц, Фоминов представил бланки, на которых футболисты указывали, что перед ними нет задолженностей, однако подписи на игроков на них были поддельными, что установила экспертиза, проведенная в министерстве юстиции.