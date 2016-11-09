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Вадим Финкельштейн: Трамп сказал, что является фанатом Федора Емельяненко

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштейн – о своих встречах с новым президентом США Дональдом Трампом. 

В 2008-2009 годах Федор Емельяненко проводил бои в США, в частности, в одном из боев его соперником был белорусский боец Андрей Орловский. Одна из фирм Трампа была организатором этого поединка.

– Вы несколько раз бывали в офисе у Трампа. О чем говорили, чем хозяин угощал?
– У наших партнеров – организаторов боев, представляющих одну фирму по производству одежды, в Трамп-плазе, на Третьей авеню в Нью-Йорке, был офис. А сам Трамп является одним из совладельцев этой фирмы. Мы почти все время проводили там у наших партнеров и пару раз заходили к Трампу. Его офис располагался на последнем этаже. Там же, в Трамп-плазе, находился офис его дочери. Чем угощали? Это не был официальный визит – Мы с Федором поднялись к Трампу сразу после первой пресс-конференции она там же, в Трамп-плазе, проходила. Это было за два месяца до боя с Орловским. Общались через переводчика – Федор английским не владеет, я владею бегло. Трамп пожелал Федору удачи, сказал, что является его фанатом, видел многие его бои. Мы пожали другу друг руки и все.

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