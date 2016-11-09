Куасси и Малых дисквалифицированы на два матча
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решениях, принятых на заседании комитета по итогам матча 13-го тура чемпионата России «Краснодар» - «Оренбург» (3:3).
«По матчу «Краснодар» - «Оренбург»: мы рассмотрели два удаления футболистов - (Абуэ) Куасси и (Андрея) Малых. На заседание был приглашен судья Мешков, а также вызваны два удаленных игрока. Игроки не смогли присутствовать, приехал только судья. Мы приняли решение дисквалифицировать Куасси на две игры, Малых также дисквалифицировать на две игры», - цитирует Григорьянца «Чемпионат».
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