Эванс не примет участие в турнире UFC 205 из-за проблем со здоровьем

Бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Рашад Эванс не смог получить лицензию бойца от Спортивной комиссии штата Нью-Йорк и не примет участие в турнире UFC 205, где должен был провести поединок против Тима Кеннеди.

Как сообщается на официальном сайте UFC, причиной отказа в выдаче документа стали «медицинские проблемы». Теперь промоушену придется выплатить обоим спортсменам обязательную часть гонорара за бой.

Как заявил сам Эванс в интервью Mmafighting.com, причиной отказа в выдаче лицензии стало выявленные на МРТ отклонения от нормы.

«Я очень расстроен тем, что не выступлю на UFC 205. Я чувствую себя здоровым и не хочу, чтобы кто-то обо мне беспокоился. Я, правда, в полном порядке. Дело в правилах Комиссии, которая не выдала мне лицензию», - сказал Эванс.

Соперник Рашада — Тим Кеннеди в своем твиттере он похвалил руководство UFC за такой шаг.

«UFC сделал хороший шаг. Могу только похвалить их за то, как они справились с отменой боя», - написал Тим.

После этого Кеннеди вызвал на поединок Андерсона Силву, Ника Диаса, Майкла Биспинга и Роналдо Соузу. Но как ранее заявили в UFC, бой будет отменен и замен в кратчайшие сроки не последует.

Напомним, что турнир пройдет 13 ноября рано утром по московскому времени. В главном поединке встретятся чемпион легкого дивизиона Эдди Альварес и чемпион полулегкого веса Конор Макгрегор. Также в этот день в октагон выйдет российский легковес Хабиб Нурмагомедов, который сразится против Майкла Джонсона.