Массимо Каррера: Мне нравится игра Смолова

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о том, какие российские футболисты могут добиться в ближайшее время максимального прогресса.

- Мне нравится Смолов из «Краснодара», он играет очень сильно. Верю, что в будущем могут существенно прибавить полузащитник Роман Зобнин и защитник Илья Кутепов, - заявил Каррера.

Напомним, в текущем чемпионате России Федор Смолов забил 8 мячей (из них 2 - с пенальти). Он делит первую строчку в списке лучших бомбардиров первенства с албанским нападающим «Терека» Бекимом Балаем.

«Спартак» лидирует в турнирной таблице российского первенства после 13 туров, опережая «Зенит» на три очка.

