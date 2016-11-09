За «вечеринку» в Грозном «Терек» оштрафован на 50 тысяч рублей

КДК РФС на своем очередном заседании принял решение оштрафовать грозненский «Терек» на 50 тысяч рублей за нарушение статьи 10.8 регламента – «использование оборудования громкой связи стадиона для поддержки принимающей стороны», которое произошло в игре 13-го тура чемпионата России с «Зенитом». По словам председателя КДК Артура Григорьянца, соответствующую запись сделал делегат матча.

Отметим, что это уже второе подобное нарушение со стороны «Терека» в этом сезоне.

Напомним, 7 ноября Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит использование громкой связи во время матча «Терек» – «Зенит», в котором грозненцы одержали победу со счетом 2:1.