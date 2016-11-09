КДК дисквалифицировал Бечирая и Куасси на два матча

КДК РФС на своем заседании принял решение дисквалифицировать нападающего московского «Динамо» Фатоса Бечирая на два матча за «агрессивное поведение в виде умышленного удара рукой соперника».

Как рассказал председатель КДК Артур Григорьянц, речь идет об эпизоде в матче 20-го тура ФНЛ «Динамо» – «Енисей», когда Бечирай ударил локтем в лицо защитника гостей Никиту Чернова.

– Получили объяснения от судьи, что он не видел этого эпизода, получили рапорт инспектора матча, в котором бы отражен этот момент. Таким образом, Бечирай пропустит 22-й и 23-й туры ФНЛ, – сказал Григорьянц.

Также Григорьянц рассказал, что получившие красные карточки в матче 13-го тура РФПЛ «Краснодар» – «Оренбург» хавбек хозяев Эбуэ Куасси и защитник гостей Андрей Малых получили по два матча дисквалификации.