Алексей Сопин: Со СКА нам нужно играть в свой динамовский хоккей
Нападающий московского «Динамо» Алексей Сопин поделился ожиданими от домашнего матча со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.
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СКА имеет в своем составе великолепных
исполнителей, мастеров самого высшего
порядка. Но задача «Динамо» - не
подстраиваться ни под кого, а играть в
свой динамовский хоккей, который уже
много лет характерен для нашей команды
и который дает результат. Я думаю, что
именно это и будет ключом к успеху. Мы
не являемся фаворитами в этой встрече
и, на мой взгляд, для нас это пойдет
только в плюс. Что касается тактики, то
это уже непосредственно перед игрой
нам тренерский штаб все расскажет и
покажет. Нам останется только выполнять
тренерское задание и играть по предложенным
схемам, стараясь не допускать ошибок»,
- сказал форвард.
Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция