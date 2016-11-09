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Алексей Сопин: Со СКА нам нужно играть в свой динамовский хоккей

Источник:  ХК «Динамо» (Москва)Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Алексей Сопин поделился ожиданими от домашнего матча со СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

- СКА имеет в своем составе великолепных исполнителей, мастеров самого высшего порядка. Но задача «Динамо» - не подстраиваться ни под кого, а играть в свой динамовский хоккей, который уже много лет характерен для нашей команды и который дает результат. Я думаю, что именно это и будет ключом к успеху. Мы не являемся фаворитами в этой встрече и, на мой взгляд, для нас это пойдет только в плюс. Что касается тактики, то это уже непосредственно перед игрой нам тренерский штаб все расскажет и покажет. Нам останется только выполнять тренерское задание и играть по предложенным схемам, стараясь не допускать ошибок», - сказал форвард.

Встреча начнется сегодня в Москве в 19:30 мск. «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Матч

Динамо - СКА

Место и дата

09 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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