«Сибирь» обыграла «Тамбов» в ФНЛ

Алексей Ребко: Добрались до Воронежа. Завтра посмотрим на поле, кто устал, а кто – не очень

Полузащитник «Луча-Энергии» Алексей Ребко сообщил, что команда добралась до Воронежа, где завтра пройдет матч ФНЛ с «Факелом».