«Сибирь» обыграла «Тамбов» в ФНЛ
«Сибирь» взяла верх над «Тамбовом» (2:0) в 21-м туре первенства ФНЛ.
Счет на 10-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Алексей Гладышев. В конце матча Роман Беляев удвоил преимущество своей команды.
Клуб из Новосибирска занимает на данный момент 16-е место, их сегодняшний соперник - на 12-й строчке.
13 ноября «Сибирь» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» днем ранее примет «Мордовию».
Матч
Голы
Гладышев 10 (1:0).
Состав
Сибирь: Цыган, Выходил (Кушнирук, 34), Гладышев, Мищенко, Качан, Макаренко, Овсепян, Глушков, Андреев, Вотинов, Азаров
Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Шевчук, Трусевич, Рыбин, Чернышов, Аверьянов, Столяренко, Часовских
Предупреждения:
Макаренко, 35; Глушков, 49 - Шляков, 33; Трусевич, 44
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
09 ноября 15:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция