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«Сибирь» обыграла «Тамбов» в ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Сибирь» взяла верх над «Тамбовом» (2:0) в 21-м туре первенства ФНЛ.

Счет на 10-й минуте открыл полузащитник хозяев поля Алексей Гладышев. В конце матча Роман Беляев удвоил преимущество своей команды.

Клуб из Новосибирска занимает на данный момент 16-е место, их сегодняшний соперник - на 12-й строчке.

13 ноября «Сибирь» сыграет на выезде со «СКА-Хабаровск», а «Тамбов» днем ранее примет «Мордовию».

Матч

Сибирь - Тамбов - 2:0 (1:0)

Голы

Гладышев 10 (1:0).

Состав

Сибирь: Цыган, Выходил (Кушнирук, 34), Гладышев, Мищенко, Качан, Макаренко, Овсепян, Глушков, Андреев, Вотинов, Азаров

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Поярков, Шевчук, Трусевич, Рыбин, Чернышов, Аверьянов, Столяренко, Часовских

Предупреждения:

Макаренко, 35; Глушков, 49 - Шляков, 33; Трусевич, 44

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

09 ноября 15:00, РФЦ Заря, Онлайн-трансляция

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