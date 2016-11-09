Франк Рибери: На поле я как ребенок, всегда хочу играть. Рад, что снова могу тренироваться

Вингер «Баварии» Франк Рибери рад своему возвращению к полноценному тренировочному процессу в общей группе команды.

- Моя травма не была такой уж серьезной. Здорово, что я снова с командой. Могу выполнять все упражнения. До повреждения я был в очень хорошей форме.

Матч против дортмундской «Боруссии» будет очень важным для нас. На поле я как ребенок, всегда хочу играть, - рассказал Рибери в интервью клубному телевидению.

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В текущем сезоне Франк провел за «Баварию» 8 матчей. Он забил 2 мяча и сделал 7 голевых передач.

«Бавария» после 10 туров делит лидерство в чемпионате Германии с клубом «РБ Лейпциг» (по 24 очка).

19 ноября мюнхенцы сыграют на выезде с «Боруссией» из Дортмунда.

