Blizzard показала документальный фильм о студенческом киберспорте

На YouTube-канале Heroes of the Storm появился документальный фильм «Новый герой: рассвет студенческого киберспорта», премьера которого состоялась на фестивале BlizzCon 2016.



Фильм посвящен первому студенческому турниру по Heroes of the Storm — Heroes of the Dorm.





Напомним, в турнире Heroes of the Dorm принимает участие множество команд, состоящих из американских студентов. Главный приз – бесплатное обучение в университете в течение трех лет.