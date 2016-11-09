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Blizzard показала документальный фильм о студенческом киберспорте

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На YouTube-канале Heroes of the Storm появился документальный фильм «Новый герой: рассвет студенческого киберспорта», премьера которого состоялась на фестивале BlizzCon 2016.

Фильм посвящен первому студенческому турниру по Heroes of the Storm — Heroes of the Dorm.


Напомним, в турнире Heroes of the Dorm принимает участие множество команд, состоящих из американских студентов. Главный приз – бесплатное обучение в университете в течение трех лет. 

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