Blizzard показала документальный фильм о студенческом киберспорте

Александр «XBOCT» Дашкевич: Если бы меня позвали в Na’Vi, то я бы пошел

Бывший игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Александр «XBOCT» Дашкевич в интервью для VK Life сказал, что не против возвращения в бывшую команду.