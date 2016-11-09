Роберт Саболич: Пока на русском хорошо получается только ругаться
Нападающий сборной Словении и «Адмирала» Роберт Саболич рассказал о жизни во Владивостоке.
- Мне нравится,
что во Владивостоке кругом вода, город
расположен на море, здесь не очень
холодно, много хороших ресторанов, где
можно вкусно покушать, много свежих
морепродуктов. А не нравится то, как
люди водят машины и ведут себя на
дорогах.
На льду с партнерами общаюсь в основном на английском. Иногда ребята пытаются общаться на русском, многое я уже понимаю, но пока еще не все. Русские слова в моем запасе? Есть немного, но хорошо, пока, получается только ругаться (смеется). Словарный запас растет каждый день, - передает слова Саболича официальный сайт «Адмирала».
Напомним, что в этом сезоне на счету Саболича 25 игры в составе «Адмирала», в которых он набрал 24 (11 + 13) очков.