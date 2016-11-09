Роберт Саболич: Пока на русском хорошо получается только ругаться

Нападающий сборной Словении и «Адмирала» Роберт Саболич рассказал о жизни во Владивостоке.

- Мне нравится, что во Владивостоке кругом вода, город расположен на море, здесь не очень холодно, много хороших ресторанов, где можно вкусно покушать, много свежих морепродуктов. А не нравится то, как люди водят машины и ведут себя на дорогах.



На льду с партнерами общаюсь в основном на английском. Иногда ребята пытаются общаться на русском, многое я уже понимаю, но пока еще не все. Русские слова в моем запасе? Есть немного, но хорошо, пока, получается только ругаться (смеется). Словарный запас растет каждый день, - передает слова Саболича официальный сайт «Адмирала».

Напомним, что в этом сезоне на счету Саболича 25 игры в составе «Адмирала», в которых он набрал 24 (11 + 13) очков.