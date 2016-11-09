Наиль Якупов: Не собираюсь жаловаться и обвинять в чем-то «Сент-Луис» или Кена Хичкока

Российский форвард «Сент-Луиса» Наиль Якупов не имеет претензий к главному тренеру команды Кену Хичкоку, который не выпускает игрока на лед в последних матчах «Блюзменов».

- Я не шокирован, просто хочу играть. Все четыре звена команды сейчас выглядят хорошо, мы побеждаем, и это решение тренера — не включать меня в состав. .

Всегда тяжело смотреть за игру с трибуны. Конечно, не могу чувствовать себя комфортно.



Сложно играть, когда проводишь на льду менее 10 минут. Стараюсь воспользоваться всеми шансами, которые мне предоставляют. Я не собираюсь жаловаться, не хочу обвинять ни тренера, ни партнеров. Но чувствую, что до выводу из состава играл вполне неплохо, - цитирует Якупова St. Louis Post Dispatch.

Напомним, первый номер драфта НХЛ 2012 года Наиль Якупов перед началом текущего сезона был обменян из «Эдмонтона» в «Сент-Луис». Россиянин набрал 4 очка (2+2) в 11 матчах за «Блюзменов».

