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«Енисей» одолел «Балтику»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Енисей» дома взял верх над «Балтикой» (2:1) в 21-м туре ФНЛ.

У победителей отличились Александр Ломакин (20-я минута) и Илья Гультяев (29-я), у гостей - Александр Елисеев (82-я).

Команда из Красноярска с 34 очками осталась на 4-м месте, клуб из Калининграда с 15 баллами замыкает турнирную таблицу.

13 ноября «Енисей» сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «Динамо».

Матч

Енисей - Балтика - 2:1 (2:0)

Голы

Ломакин 20 (1:0). Гультяев 29 (2:0).

Состав

Енисей: Опарин, Чернов, Кичин, Гультяев, Васильев, Ломакин, Фатуллаев, Алиев, Иванов, Малоян, Камеш

Балтика: Вамбольт, Крючков, Сармонт, Почивалин, Марущак, Родионов, Каленкович, Цимбал, Бутаков, Соломатин, Подбельцев

Предупреждения:

нет - Почивалин, 34

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

09 ноября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция


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