«Енисей» одолел «Балтику»
«Енисей» дома взял верх над «Балтикой» (2:1) в 21-м туре ФНЛ.
У победителей отличились Александр Ломакин (20-я минута) и Илья Гультяев (29-я), у гостей - Александр Елисеев (82-я).
Команда из Красноярска с 34 очками осталась на 4-м месте, клуб из Калининграда с 15 баллами замыкает турнирную таблицу.
13 ноября «Енисей» сыграет на выезде с «Зенитом-2», а «Балтика» в тот же день примет «Динамо».
Матч
Голы
Ломакин 20 (1:0). Гультяев 29 (2:0).
Состав
Енисей: Опарин, Чернов, Кичин, Гультяев, Васильев, Ломакин, Фатуллаев, Алиев, Иванов, Малоян, Камеш
Балтика: Вамбольт, Крючков, Сармонт, Почивалин, Марущак, Родионов, Каленкович, Цимбал, Бутаков, Соломатин, Подбельцев
Предупреждения:
нет - Почивалин, 34
Судья:
Владимир Москалёв (Россия)
Место и дата
09 ноября 15:30, Центральный, Онлайн-трансляция
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