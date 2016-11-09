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Дэймон Хилл: Трамп выиграл. Свинья пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина?

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Дэймон Хилл прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

«Трамп победил. Свинья только что пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина? Кто может объяснить?», - написал 56-летний Хилл в своем твиттере. 

Напомним, 70-летний бизнесмен Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, обошел на выборах президента США Хиллари Клинтон. Он вступит в должность через три месяца.

Дэймон Хилл выиграл чемпионский титул в 1996 году, выступая за «Уильямс». За карьеру в «Формуле-1» британец выиграл 22 гонки.


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