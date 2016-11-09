Дэймон Хилл: Трамп выиграл. Свинья пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина?

Экс-чемпион мира по автогонкам в классе «Формула-1» Дэймон Хилл прокомментировал победу Дональда Трампа на выборах президента США.

«Трамп победил. Свинья только что пролетела над моей головой, ад замерз. Что за чертовщина? Кто может объяснить?», - написал 56-летний Хилл в своем твиттере.

Trump Wins. A pig just flew over my head and hell just froze over. What the hell is going on? Anyone? #USElections — Damon Hill (@HillF1) 9 ноября 2016 г.

Напомним, 70-летний бизнесмен Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, обошел на выборах президента США Хиллари Клинтон. Он вступит в должность через три месяца.

Дэймон Хилл выиграл чемпионский титул в 1996 году, выступая за «Уильямс». За карьеру в «Формуле-1» британец выиграл 22 гонки.





