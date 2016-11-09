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Райан Тулсон: У меня остались хорошие воспоминания от игры в «Уникахе»

Источник:  БК «Зенит»Комментарии

Защитник «Зенита» Райан Тулсон поделился ожиданиями от матча пятого тура группового этапа Кубка Европы, в котором петербуржцы встретятся с «Уникахой».

- Нам предстоит тяжелая выездная игра. Последний свой матч мы проиграли чемпиону Единой лиги ВТБ и Евролиги - ЦСКА. Теперь мы отправляемся в знакомое мне место, где в рамках Еврокубка нам предстоит сыграть с «Уникахой».

Я играл там, перед тем как перейти в «Зенит», и у меня остались хорошие воспоминания. За два года, проведенных в Испании вместе с этой командой, я добился большого успеха. Мои дочери-близняшки родились там, у моей семьи много друзей, с которыми мы всегда держим связь. Лично для меня это будет приятная поездка в Малагу, несмотря на то что для нас будет непростая игра. Также это будет возвращением домой для Стефана Марковича: он играл за испанскую команду в прошлом, - приводит слова Тулсона официальный сайт «Зенита».

Напомним, американец играл за «Уникаху» с 2013-го по 2015 годы, после чего перешел в «Зенит». В составе петербургской команды Тулсон выиграл бронзовую медаль Единой лиги ВТБ в сезоне 2015/2016.

Матч «Уникаха» - «Зенит» состоится в Малаге сегодня, 9 ноября. Начало встречи в 22:45. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После четырех туров подопечные Василия Карасева занимают третье место в группе C, имея в активе две победы и одно поражение. «Уникаха» выиграла один матч из трех и расположилась на четвертой позиции.

Матч

Уникаха - Зенит

Место и дата

09 ноября 22:45, Мартин Карпена, Онлайн-трансляция

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