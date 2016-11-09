Геннадий Головкин: Переговоры о бое с Джейкобсом продолжаются, хотел бы сразиться с ним в Казахстане

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о том, как продвигаются переговоры об организации его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

- Провел сборы, потренировался, чтобы поддержать спортивную форму. На этот год у меня было запланировано три боя, но по ряду причин не получилось провести третий. В настоящее время переговоры с Джейкобсом продолжаются, поскольку он является обязательным претендентом. Пока приезжаю в зал, смотрю как ребята тренируются, сам тренируюсь. В данный момент есть время немного отойти от бокса и заняться своими делами.

Сейчас мы рассматриваем не так много вариантов. У нас большие планы на 2017 год. Встреча с Джейкобсом была бы хорошим вариантом на начало года. Думаю, не только наши, многие болельщики по всему миру хотели бы увидеть этот бой в Казахстане. Хотелось бы провести не просто бой, а настоящий вечер бокса, уровень которого не уступал бы по масштабности самым большим вечерам бокса. Кроме того, этот год очень значимый для Казахстана, - рассказал Головкин.

Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком. Боец из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге.