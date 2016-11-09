Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Тюмень1 : 0Зенит-2
Хоккей  Витязь- : -ЦСКА
Баскетбол  Уникаха- : -Зенит
Футбол  Кубань1 : 0Спартак-2
Хоккей  Динамо Москва- : -СКА
Футбол  Голландия- : -Бельгия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Геннадий Головкин: Переговоры о бое с Джейкобсом продолжаются, хотел бы сразиться с ним в Казахстане

Источник:  Allboxing.ruКомментарии

Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин рассказал о том, как продвигаются переговоры об организации его боя с американцем Дэниэлом Джейкобсом.

-  Провел сборы, потренировался, чтобы поддержать спортивную форму. На этот год у меня было запланировано три боя, но по ряду причин не получилось провести третий. В настоящее время переговоры с Джейкобсом продолжаются, поскольку он является обязательным претендентом. Пока приезжаю в зал, смотрю как ребята тренируются, сам тренируюсь. В данный момент есть время немного отойти от бокса и заняться своими делами.

Сейчас мы рассматриваем не так много вариантов. У нас большие планы на 2017 год. Встреча с Джейкобсом была бы хорошим вариантом на начало года. Думаю, не только наши, многие болельщики по всему миру хотели бы увидеть этот бой в Казахстане. Хотелось бы провести не просто бой, а настоящий вечер бокса, уровень которого не уступал бы по масштабности самым большим вечерам бокса. Кроме того, этот год очень значимый для Казахстана, - рассказал Головкин.

Напомним, в своем последнем бою Геннадий Головкин одержал досрочную победу над британцем Келлом Бруком. Боец из Казахстана выиграл все 36 своих поединков на профессиональном ринге. 


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Василий Ломаченко: Ковалев против Головкина? Не знаю, кто победит, и не думаю, что такой бой возможенДвукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко будет болеть за чемпиона мира в полутяжелом весе Сергея Ковалева в его поединке с Андре Уордом.Абель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонАбель Санчес: Чемпионом Ковалева сделала улица в России, а не я или ДжексонИзвестный тренер Абель Санчес рассказал о сроках ближайшего боя Геннадия Головкина и раскрыл причины расставания с Сергеем Ковалевым.Боб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоБоб Арум: Соперник для Пакьяо? Про Головкина я пошутил, мой выбор – ЛомаченкоПромоутер Боб Арум рассказал о предстоящем поединке 37-летнего Мэнни Пакьяо с 27-летним американцем Джесси Варгасом.Оскар де ла Хойя: Сейчас Головкин избегает боя с АльваресомГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя выразил сомнение в том, что поединок его подопечного Сауля Альвареса с чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным состоится в 2017 году.Фредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч: Промоутеры Альвареса боятся выпускать его на ГоловкинаФредди Роуч, тренер филиппинского боксера Мэнни Пакьяо, рассказал о подготовке своего подопечного к поединку с Джесси Варгасом.Бой Головкин – Джейкобс состоится в 2017 годуБой между чемпионом мира по трем версиям в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и американцем Дэниэлом Джейкобсом пройдет в 2017 году.Флойд Мэйвезер-младший: Канело Альварес легко нокаутирует ГоловкинаЗнаменитый американский боксер Флойд Мэйвезер-младший предрек мексиканцу Саулю Альваресу победу над чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Рой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордРой Джонс: Головкин должен сразиться с победителем боя Ковалев-УордНа днях между бывшим чемпионом мира в четырех весовых категориях Роем Джонсом и известным тренером Абелем Санчесом произошел заочный спор.Флойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераФлойд Мэйвезер: Пусть Головкин встретится с кем-то своего размераИзвестный тренер Флойд Мэйвезер-старший рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio рассказал о будущем своего сына.Андре Уорд: Головкину очень многое сходит с рукАмериканский боксер Андре Уорд полагает, что чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин неподобающим образом подбирает себе соперников.Боб Арум: Де ла Хойя опекает Альвареса, как заботливая мамашаГлава компании Top Rank Боб Арум уверен в том, что промоутер Оскар де ла Хойя слишком сильно заботится о карьере мексиканца Сауля Альвареса и не дает ему встретиться на ринге с серьезными противниками.Сергей Ковалев: Головкин нокаутировал меня на спарринге? Это просто ерундаЧемпион мира в полутяжелом весе по версиям IBF, WBA и WBO россиянин Сергей Ковалев не подтвердил информацию о том, что ранее его отправлял в нокаут средневес из Казахстана Геннадий Головкин.Бернард Хопкинс: Бой Головкина с Альваресом состоится, его не придется долго ждатьБывший чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс считает, что в скором времени состоится бой между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадием Головкиным и представителем Мексиски Саулем Альваресом.Андре Уорд: Ковалев сильнее Головкина, потому что он более разноплановый боецЭкс-чемпион мира во втором среднем весе Андре Уорд высоко оценил уровень своего будущего соперника россиянина Сергея Ковалева.Оскар де ла Хойя: Головкин, перестань называть других клоунами и прими мое предложениеГлава компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя заявил о том, что делает все возможное для организации боя между своим подопечным Саулем Альваресом и чемпионом мира в среднем весе по трем версиям Геннадием Головкиным.Флойд Мэйвезер-младший: Альварес может победить Головкина, но ему не нужно подниматься в средний весЭкс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мэйвезер-младший считает, что мексиканец Сауль Альварес имел бы хорошие шансы в бою с чемпионом мира в среднем весе по трем версиях Геннадием Головкиным.Григорий Дрозд: У Альвареса будут неплохие шансы в бою с ГоловкинымРоссийский боксер первого тяжелого веса Григорий Дрозд не считает Сауля Альвареса безоговорочным аутсайдером в возможном поединке с Геннадием Головкиным.Геннадий Головкин: Смит отбил мозги Альваресу настолько сильно, что тот начал нести чепухуЧемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин прокомментировал последние заявления мексиканца Сауля Альвареса.Геннадий Головкин: Промоутер Альвареса не хочет нашего бояКазахский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал заявления мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что готов встретиться с ним на ринге в любое время.Сауль Альварес: Готов встретиться с Головкиным на ринге в любой деньМексиканский боксер чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе Сауль Альварес заявил о готовности сразиться с представителем Казахстана Геннадием Головкиным. Напомним, что накануне Альварес нокаутировал британца Лиама Смита.

Дэниел Джейкобс
Дэниел Джейкобсвсе новости
Геннадий Головкин
Геннадий Головкинвсе новости

Cпецпредложение