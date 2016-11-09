Сергей Орешкин: СКА? С ним реально бороться, а в плей-офф мы сами наделали ошибок

Главный тренер «Динамо» (Москва) Сергей Орешкин поделился мнением о конкуренции с петербургским СКА.

- Можно ли при таком СКА мечтать о победе в Западной конференции?

- Честно, пока не думаю об этом, слишком рано. Живем сегодняшним днем, а это все еще далеко. Мне было бы странно переживать из-за СКА, у них своя кухня, у нас своя кухня.

- Вы ведь играли со СКА в плей-офф этой весной. Насколько реально было бороться с ними?

- Конечно, реально, просто мы сами наделали ошибок. Для меня, для всех нас, тренеров, это был первый опыт в КХЛ, хороший урок. Мы разобрали допущенные ошибки и больше их допустить не должны, - заявил Орешкин в интервью агентству «Р-Спорт».

Напомним, «Динамо» и СКА в Кубке Гагарина-2016 встретились на стадии 1/2 финала Западной конференции. Серия завершилась победой армейцев в шести матчах (4-2). Петербуржцы в следующем раунде плей-офф в четырех играх уступили ЦСКА (0-4).

Команды сегодня, 9 ноября, встретятся в Москве в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча пройдет в «ВТБ Ледовом дворце» и начнется в 19:30. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

В турнирной таблице Западной конференции СКА идет на первом месте, имея в активе 67 очков после 27 игр. Динамовцы, набрав 44 очка в 26 матчах, занимают шестую позицию.