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«Лестер» может пополниться полузащитником «Лудогорца» Кафу

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Лестера» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Лудогорца» Джонатана Кафу, сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, «Лудогорец» готов расстаться с 25-летним бразильцем, имеющим болгарское гражданство, за 12 миллионов евро. Интерес с Кафу также проявляет «Лацио».

В нынешнем сезоне игрок в 20 матчах во всех турнирах забил 9 мячей.

Отметим, что УЕФА включила Кафу в символическую сборную 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.   


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