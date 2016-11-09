«Лестер» может пополниться полузащитником «Лудогорца» Кафу

Руководство «Лестера» рассматривает возможность приобретения в зимнее трансферное окно полузащитника «Лудогорца» Джонатана Кафу, сообщает Corriere dello Sport.

По данным издания, «Лудогорец» готов расстаться с 25-летним бразильцем, имеющим болгарское гражданство, за 12 миллионов евро. Интерес с Кафу также проявляет «Лацио».

В нынешнем сезоне игрок в 20 матчах во всех турнирах забил 9 мячей.

Отметим, что УЕФА включила Кафу в символическую сборную 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



