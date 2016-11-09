За сутки продано 30 тысяч билетов на матчи Кубка конфедераций в России

Стало известно, сколько билетов на Кубок конфедераций, продажа которых стартовала вчера, реализовано за сутки.

Как сообщили в пресс-службе ФИФА, за сутки реализовано 30 тысяч билетов на все матчи. 5 процентов из этого количества купили болельщики из-за рубежа. Больше всего билетов приобрели болельщики из Чили, на втором месте – болельщики сборной Германии, на третьем – США.

Напомним, Кубок конфедераций состоится в России летом следующего года. Он пройдет в Москве, Петербурге, Казани и Сочи.

